За первые шесть месяцев 2025 года Украина импортировала 22,617 тысячи тонн кофе. Это на 6,1% меньше, анжи в этот период в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За первые пол года расходы на закупки кофе выросли на 36,9% до 173,403 миллиона долларов. В прошлом году в тот же период показатель был 126,684 миллиона долларов.

Основным поставщиком кофе в Украину является Польша: на него пришлось 16,58% импорта (или 28,749 миллиона долларов). Также в списке Бразилия и Германия. На них пришлось 12,75% и 12,49% импорта соответственно. В деньгах это 22,104 миллиона и 21,653 миллиона долларов.

