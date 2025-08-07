13:34  06 августа
07 августа 2025, 01:40

Украина потратила на импорт кофе почти 200 миллионов долларов

07 августа 2025, 01:40
Иллюстративное фото
За первые шесть месяцев 2025 года Украина импортировала 22,617 тысячи тонн кофе. Это на 6,1% меньше, анжи в этот период в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За первые пол года расходы на закупки кофе выросли на 36,9% до 173,403 миллиона долларов. В прошлом году в тот же период показатель был 126,684 миллиона долларов.

Основным поставщиком кофе в Украину является Польша: на него пришлось 16,58% импорта (или 28,749 миллиона долларов). Также в списке Бразилия и Германия. На них пришлось 12,75% и 12,49% импорта соответственно. В деньгах это 22,104 миллиона и 21,653 миллиона долларов.

Напомним, за последний год Украина экспортировала более 21,5 миллиона тонн кукурузы. Это более 4 миллиардов долларов. Среди крупнейших покупателей – Турция и Италия.

06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
06 августа 2025
