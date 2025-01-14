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14 января 2025, 08:05

Продукции на 20 млн грн: на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству кофе мировых брендов

14 января 2025, 08:05
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фото: Нацполиция
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Киберполиция и детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, занимавшихся нелегальным производством и продажей фальсифицированной кофейной продукции под видом товаров популярных мировых брендов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Организатором подпольного "бизнеса" оказался 44-летний житель Киевщины, привлекший к незаконной деятельности своих родственников и знакомых.

Известно, что злоумышленники арендовали склады, где установили оборудование для фасовки кофе и изготовление упаковок. Продукция не проходила никакого контроля качества, что могло представлять угрозу потребителям.

Фальсификаты реализовывались через интернет-магазины, торговые павильоны столицы и почтовые сервисы.

Оперативники провели обыски в Киеве и области. Среди изъятого: более 4,5 тысяч упаковок поддельного кофе, 140 мешков кофейного порошка неизвестного происхождения, полиграфическое и фасовочное оборудование.

Также правоохранители конфисковали четыре элитных авто, два грузовика, около 70 тысяч долларов наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и черновые записи.

"Общая стоимость изъятого составляет почти 20 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее в Виннице "накрыли" подпольный цех, который производил по 40 тысяч сигарет в день.

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