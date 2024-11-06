В Одессе разоблачили производство фальсифицированного кофе в антисанитарных условиях

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Правоохранители разоблачили жителя Одессы, наладившего нелегальное производство кофе в антисанитарных условиях. Из незаконного оборота изъяли 684 кг продукции более чем на 1,5 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Деятельность подпольного цеха по изготовлению кофе под видом известных мировых брендов в Одессе была прекращена в июле этого года.

По данным следствия, частный предприниматель обустроил помещение, где в антисанитарных условиях фасовал кофе в упаковки с айдентикой мировых брендов без разрешений на их использование.

Фальсифицированную продукцию мужчина распространял в Интернете, а также в местных торговых точках и рынках региона.

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о незаконном использовании знака для товаров и услуг. Обвинительный акт в отношении предпринимателя направлен в суд. Мужчине грозит наказание в виде штрафа.

Напомним, ранее в Киеве перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков. Участники схемы маскировали кокаин под упаковку с кофе.