07 серпня 2025, 01:40

Україна витратила на імпорт кави майже 200 мільйонів доларів

07 серпня 2025, 01:40
За перші шість місяців 2025 року Україна імпортувала 22,617 тисяч тонн кави. Це на 6,1% менше, анжі у цей період минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За перші пів року цьогоріч витрати на закупівлі кави виросли на 36,9% до 173,403 мільйона доларів. Минулого року в той самий період показник був 126,684 мільйона доларів.

Основним постачальником кави в Україну є Польща: на неї припало 16,58% імпорту (або ж 28,749 мільйона доларів). Також у списку Бразилія та Німеччина. На них припало 12,75% та 12,49% імпорту відповідно. У грошах це 22,104 мільйона та 21,653 мільйона доларів.

Нагадаємо, за останній рік Україна експортувала понад 21,5 мільйона тонн кукурудзи. Це понад 4 мільярди доларів. Серед найбільших покупців Туреччина та Італія.

