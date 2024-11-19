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19 ноября 2024, 15:21

В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов

19 ноября 2024, 15:21
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фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на услугах по сертификации автомобилей, импортируемых из-за границы

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Директор одного из органов сертификации и учредитель предприятия получили подозрение за организацию схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, с 2021 по 2023 год директор и учредитель предприятия, прибегая к скрытым наличным расчетам, организовали предоставление сертификационных услуг для импортируемых авто, подлежащих обязательной сертификации.

Официально декларировалась лишь малая часть доходов, а большая часть средств оставалась в тени, благодаря чему компания избегала уплаты налогов. Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен.

В ходе 25 обысков изъято около 1,5 миллиона долларов, пустые бланки сертификатов, печати, клише ООО, электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП, журнал выдачи сертификатов, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и серверы с реестрами сертификаций. Эти материалы подробно отражают масштаб сделок и роль должностных лиц в обеспечении работы схемы.

Изъятые средства были арестованы и переданы в АРМА. Продолжается расследование.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили продавца импортных электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.

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