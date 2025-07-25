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Экспорт кукурузы из Украины за последний год составляет более 4 миллиардов долларов. Стало известно, какие страны покупали больше

Об этом сообщает agroportal.ua, передает RegioNews.

По результатам 2024/25 МГ экспорт украинской кукурузы составил 21,5 миллиона тонн. Это примерно 4,5 миллиарда долларов. Больше всего кукурузы у Украины купили:

Турция - 5,53 млн т;

Италия - 2,97 млн т;

Испания - 2,7 млн т;

Нидерланды - 2,36 млн т;

Египет - 1,7 млн т.

Напомним, ранее аналитики предупреждали о риске сокращения в Украине урожая подсолнечника. Ожидается, что урожай подсолнечника в Украине в 2025-26 году может сократиться до 13,6 млн тонн, хотя ранее прогнозировали 14,1 млн тонн. Причинами называют, в частности, жаркую и сухую погоду во время цветения.