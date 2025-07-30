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Несмотря на то, что сейчас сезон сбора урожая, чеснок растет в цене. Стало известно, какие ценники в популярных супермаркетах

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Цены в овощном сегменте с июня прошлого года выросли на 24,2%. Что касается чеснока, то его сейчас продают примерно по 60-130 гривен за килограмм.

По данным журналистов, в популярных супермаркетах Украины такие цены на чеснок:

АТБ 116,95 гривны за килограмм;

Сильпо 159 гривен за килограмм;

Auchan 124,90 гривны за килограмм;

Metro 99,90 гривны за килограмм;

Varus 124,90 гривны за килограмм;

Novus 119 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине снизился урожай пшеницы. Эксперты предполагают, что в результате в этом году хлеб в Украине может подорожать на 25%.