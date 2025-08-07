Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Попит місцевих ґуртових компаній на сливи дуже невисокий. При цьому пропозиції кісточкових збільшуються через сезонний фактор.

Станом на 6 серпня кілограм слив з місцевих господарств коштує 15-40 гривень за кілограм. В середньому це на 29% дешевше, аніж минулого тижня.

"Спекотна сонячна погода сприяє інтенсивному дозріванню слив і водночас негативно відбивається на їх якості, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на кінець липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.