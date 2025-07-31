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В Украине снова сменились ценники на популярный овощ. Стало известно, сколько теперь платить за килограмм

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

В Украине уже пятую неделю подряд дешевеет морковь. Причиной называют избыток предложения данной продукции на рынке.

По состоянию на 31 июля основные продажи ведут по 9-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дешевле, чем за неделю до этого. Очередное снижение отпускных цен в данном сегменте отраслевые эксперты увязывают с перенасыщением рынка этой продукцией.

"Также на сегодняшний день отмечают существенное снижение спроса на морковь, тогда как сбор этих корнеплодов практически во всех регионах страны ведется достаточно активно. В таких условиях производители вынуждены идти на уступки покупателям и в дальнейшем снижать отпускные цены на существующие партии продукции", - говорят аналитики.

Напомним, в Украине растет стоимость чеснока. Сейчас он продается примерно по 60-130 гривен за килограмм.