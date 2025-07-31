07:49  01 августа
Ночной удар по Киевщине: вспыхнули масштабные пожары на предприятиях
07:58  01 августа
Нацгвардейцы уничтожили российский роботизированный комплекс – обнародовано видео
07:19  01 августа
На Полтавщине будут судить троих мужчин, избивших военнослужащих ТЦК
UA | RU
UA | RU
31 июля 2025, 23:35

В Украине изменились цены на популярный овощ

31 июля 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине снова сменились ценники на популярный овощ. Стало известно, сколько теперь платить за килограмм

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

В Украине уже пятую неделю подряд дешевеет морковь. Причиной называют избыток предложения данной продукции на рынке.

По состоянию на 31 июля основные продажи ведут по 9-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дешевле, чем за неделю до этого. Очередное снижение отпускных цен в данном сегменте отраслевые эксперты увязывают с перенасыщением рынка этой продукцией.

"Также на сегодняшний день отмечают существенное снижение спроса на морковь, тогда как сбор этих корнеплодов практически во всех регионах страны ведется достаточно активно. В таких условиях производители вынуждены идти на уступки покупателям и в дальнейшем снижать отпускные цены на существующие партии продукции", - говорят аналитики.

Напомним, в Украине растет стоимость чеснока. Сейчас он продается примерно по 60-130 гривен за килограмм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Цены растут в Украине и во всем мире: что происходит с популярной ягодой
30 июля 2025, 01:55
В Украине снова дорожает популярный овощ: в чем причина
29 июля 2025, 02:50
В Украине продолжает дешеветь популярная ягода
26 июля 2025, 03:00
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Экологический ущерб Сумщины в результате достигли более 15 млрд грн
01 августа 2025, 08:12
Нацгвардейцы уничтожили российский роботизированный комплекс – обнародовано видео
01 августа 2025, 07:58
Ночной удар по Киевщине: вспыхнули масштабные пожары на предприятиях
01 августа 2025, 07:49
Один человек погиб, троє ранены: россияне ударили по Запорожскому району
01 августа 2025, 07:42
940 солдат и 33 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
01 августа 2025, 07:29
На Полтавщине будут судить троих мужчин, избивших военнослужащих ТЦК
01 августа 2025, 07:19
Число погибших возросло до 26: в Киеве из-под завалов достали тела еще 10 погибших
01 августа 2025, 07:08
Украина экспортировала мяса на полмиллиарда долларов
01 августа 2025, 02:20
Как в Украине изменились цены на популярный овощ
01 августа 2025, 01:40
В Запорожье более 20 чиновников подозреваются в хищении бюджета
01 августа 2025, 01:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »