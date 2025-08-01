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01 августа 2025, 01:40

Как в Украине изменились цены на популярный овощ

01 августа 2025, 01:40
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Иллюстративное фото
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В Украине с июня на 24,2% выросли цены в овощном сегменте. При этом некоторые овощи по стоимости примерно соответствуют уровню прошлого года

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Цены на помидоры от украинских производителей составляют примерно 35-70 гривен за килограмм. По данным журналистов, в популярных супермаркетах цены на томаты таковы:

  • АТБ 69,89 гривны за килограмм;
  • Сильпо 45 гривен за килограмм;
  • Auchan 79,90 гривны за килограмм;
  • Metro 83,10 гривны за килограмм;
  • Varus 79,90 гривны за килограмм;
  • Novus 63,99 гривны за килограмм.

Напомним, в Украине подешевела голубика. Сейчас украинские производители предлагают ягоду к продаже по 165-240 гривен за килограмм (3,95 – 5,75 доллара за килограмм). Это на 15% меньше в среднем, чем было на прошлой неделе.

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