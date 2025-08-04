Корупція на дронах: НАБУ і САП викрили гучну схему з депутатом і посадовцями

фото: НАБУ та САП

НАБУ спільно із САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка системно заволодівала бюджетними коштами, призначеними на закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для потреб сил оборони

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2024–2025 роках через корупційні механізми учасники групи привласнювали до 30% вартості оборонних контрактів.

Один із прикладів — контракт на FPV-дрони вартістю майже 10 мільйонів гривень, при цьому завищення становило приблизно $80 000, частина суми згодом осіла у руках причетних осіб.

Підозри отримали:

колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай;

чинний народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов;

начальник міської військової адміністрації;

командир військової частини Нацгвардії;

фактичний бенефіціар підприємства-виробника БПЛА;

директорка цього підприємства.

Бенефіціару та директорці компанії також інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ — за версією слідства, вони за гроші допомагали оформлювати "бронь" для чоловіків, які мали бути мобілізовані.

Чотирьох осіб затримано, вирішується питання про запобіжні заходи.

Справу розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах),

ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди)

ч. 1 ст. 114-1 (передача інформації про переміщення зброї/військової техніки в умовах воєнного стану).

Розслідування триває. НАБУ й САП не виключають нових підозрюваних у справі.

Варто зазначити, що ці операції проводилися після того, як парламент відновив незалежність антикорупційних органів, реагуючи на суспільні протести проти обмеження їхніх повноважень.

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Нагадаємо, напередодні після наради з керівниками антикорупційних органів президент Володимир Зеленський заявив, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, а також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Раніше повідомлялося, що 31 липня Верховна Рада відновила повноваження НАБУ та САП.