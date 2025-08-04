13:00  04 серпня
Диво врожаю: у Дніпрі жінка виростила огірок, схожий на кавун
11:53  04 серпня
Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною
08:24  04 серпня
У Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ: нападника затримали
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2025, 12:38

Корупція на дронах: НАБУ і САП викрили гучну схему з депутатом і посадовцями

04 серпня 2025, 12:38
Читайте также на русском языке
фото: НАБУ та САП
Читайте также
на русском языке

НАБУ спільно із САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка системно заволодівала бюджетними коштами, призначеними на закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для потреб сил оборони

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2024–2025 роках через корупційні механізми учасники групи привласнювали до 30% вартості оборонних контрактів.

Один із прикладів — контракт на FPV-дрони вартістю майже 10 мільйонів гривень, при цьому завищення становило приблизно $80 000, частина суми згодом осіла у руках причетних осіб.

Підозри отримали:

  • колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай;
  • чинний народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов;
  • начальник міської військової адміністрації;
  • командир військової частини Нацгвардії;
  • фактичний бенефіціар підприємства-виробника БПЛА;
  • директорка цього підприємства.

Бенефіціару та директорці компанії також інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ — за версією слідства, вони за гроші допомагали оформлювати "бронь" для чоловіків, які мали бути мобілізовані.

Чотирьох осіб затримано, вирішується питання про запобіжні заходи.

Справу розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах),
  • ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди)
  • ч. 1 ст. 114-1 (передача інформації про переміщення зброї/військової техніки в умовах воєнного стану).

Розслідування триває. НАБУ й САП не виключають нових підозрюваних у справі.

Варто зазначити, що ці операції проводилися після того, як парламент відновив незалежність антикорупційних органів, реагуючи на суспільні протести проти обмеження їхніх повноважень.

Читайте також: Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни

Нагадаємо, напередодні після наради з керівниками антикорупційних органів президент Володимир Зеленський заявив, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, а також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Раніше повідомлялося, що 31 липня Верховна Рада відновила повноваження НАБУ та САП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП корупція нардеп Сергій Гайдай корупційна схема РЕБ дрони
Колишній голова Луганської ОВА – серед фігурантів справи про масштабну корупцію
02 серпня 2025, 18:49
На хабарі впіймали одного з народних депутатів "Слуги народу"
02 серпня 2025, 17:29
Верховна Рада відновила повноваження НАБУ та САП
31 липня 2025, 13:19
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей на майже 45 тисяч доларів
04 серпня 2025, 14:39
Пожежа у львівському готелі: шестеро постраждалих, серед них — двоє дітей
04 серпня 2025, 14:35
У Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок
04 серпня 2025, 14:22
На Буковині чоловік два роки утримував нелегальний гральний заклад: вирок суду
04 серпня 2025, 14:20
Масштабна пожежа у приватній пекарні Кривого Рогу: загинули щонайменше троє людей
04 серпня 2025, 14:05
На Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця
04 серпня 2025, 13:59
У Криму знищено російські літаки: безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки"
04 серпня 2025, 13:57
Колесо відлетіло та вбило 15-річного велосипедиста: на Чернігівщині затримали 20-річного водія легковика
04 серпня 2025, 13:50
Дрон влучив у будинок на Нікопольщині – постраждали мати й немовля, оприлюднено фото наслідків
04 серпня 2025, 13:49
Історичне золото: 16-річний українець переміг у "Формулі-4" в Італії
04 серпня 2025, 13:36
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »