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01 августа 2025, 14:59

"Условия июня 2024 года": Путин заявил, при каких обстоятельствах готов остановить войну

01 августа 2025, 14:59
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фото: ТАСС
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Российский президент Владимир Путин заявил о готовности завершить войну против Украины, однако выдвинул ряд требований, имеющих характер ультиматума

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает RegioNews.

Он настаивает, что Киев должен согласиться с условиями, которые Москва озвучивала еще в июне 2024 года.

По словам Путина, Украина должна полностью вывести свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах, которые Россия считает "своими". Среди требований - юридическое обязательство не вступать в НАТО и сохранение нейтрального статуса страны. Москва требует, чтобы Украина закрепила этот статус как безъядерное и внеблоковое государство.

Таким образом, Кремль фактически предлагает мир в обмен на отказ от части территорий, суверенного права на выбор союзов безопасности и стратегического курса государства.

Ранее сообщалось, Умеров на переговорах предложил встречу Зеленского и Путина. Глава украинской делегации предложил до конца августа провести встречу Путина, Зеленского, Трампа и Эргодана.

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