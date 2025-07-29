РФ атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 июля российская армия запустила по Украине две ракеты, а также 37 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 32 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и ВОТ Крыма. Предварительно, противовоздушная оборона сбила/подавила 32 вражеских дрона на Севере и Востоке.

"Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.