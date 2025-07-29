Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 29 июля

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 050 захватчиков, одну систему ПВО и РСЗО, четыре танка, 39 артиллерийских систем и 192 БпЛА оперативно-тактического уровня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 1 051 300 солдат.