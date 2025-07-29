Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 29 июля
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 050 захватчиков, одну систему ПВО и РСЗО, четыре танка, 39 артиллерийских систем и 192 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 1 051 300 солдат.
Напомним, ночью 29 июля российская армия запустила по Украине две ракеты, а также 37 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 32 вражеских БПЛА.
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