Оккупанты сбросили 10 авиабомб на Запорожскую область: пострадала женщина

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала жительница Пологовского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки захватчики разрушили не менее 24 квартир, частных домов, гаражей и хозяйственных сооружений.

"81-летняя женщина ранена в результате вражеских обстрелов Пологовского района", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили 10 авиационных ударов по области.