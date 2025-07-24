Закон №12414: как голосовали нардепы по коррупционным делам
Обнародованы результаты анализа голосования народных депутатов по законопроекту №12414, который вызвал широкий резонанс в обществе
Об этом сообщает Честно, передает RegioNews.
Этот документ, по выводам аналитиков, фактически лишает независимости НАБУ и САП, передавая их под контроль Генерального прокурора, назначаемого президентом.
Внимание экспертов привлек тот факт, что среди депутатов, которые поддержали законопроект, есть по меньшей мере 24 человека, фигурирующих в уголовных производствах или имеющих подозрения. В большинстве случаев речь идет о коррупционных преступлениях: получение неправомерной выгоды, внесение недостоверных данных в декларации, незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением.
В список вошли депутаты из разных фракций: в частности, из партии "Слуга народа" - Владимир Гевко, Сергей Кузьминых, Людмила Марченко, Павел Халимон и другие. Также голоса "за" дали представители групп "Доверие", "Батькивщина", "За будущее", "Восстановление Украины" и даже один депутат из "Европейской солидарности" - Сергей Алексеев.
В общей сложности подозрения по уголовным делам имеют 40 действующих и еще 17 бывших нардепов этого созыва. Кроме этого опубликован список депутатов с подозрениями, присутствовавшими во время голосования, но воздержавшихся или не голосовавших.
Напомним, в Верховной Раде заявили, что власти пытаются "обнулить" НАБУ и САП.