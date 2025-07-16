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16 июля 2025, 20:25

Денис Шмигаль станет министром обороны – Зеленский

16 июля 2025, 20:25
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Фото: правительственный портал
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Президент Украины подтвердил намерение поставить бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность руководителя Министра обороны. И это не единственные изменения в правительстве

Об этом сообщил президент Украины в своем обращении, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, он уже подписал документы Верховной Раде о назначении Дениса Шмыгаля как министра обороны Украины. Он добавил, что именно через Министерство обороны будет проходить управление стратегических отраслей промышленности.

При этом Герман Сметанин будет являться главой Укроборонпрома. Сейчас Украина уже демонстрирует большие объемы производства оружия, говорит Зеленский, но нужно еще больше.

"И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России – туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какая цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", – говорит президент.

Напомним, 15 июля Денис Шмигаль написал заявление об отставке с поста премьер-министра. Уже 16 июля депутаты Верховной Рады поддержали отставку Шмыгаля и его правительства. Уже известно, что его кресло займет Юлия Свириденко, которая раньше была министершей экономики.

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