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16 июля 2025, 09:23

Ночь воздушного террора: РФ запустила более 400 дронов и ракету "Искандер-М"

16 июля 2025, 09:23
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фото: из открытых источников
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В ночь на 16 июля противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 198 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Основные направления удара – Кривой Рог , Харьков , Винница. Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Напомним, из-за массированной атаки российских ударных дронов в Виннице возникли масштабные пожары.

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