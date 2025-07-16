Атака на Винницу: для ликвидации масштабных пожаров задействовали спецпоезд и более 100 огнеборцев
Из-за массированной атаки российских ударных дронов в Виннице возникли масштабные пожары. В настоящее время продолжается ликвидация возгораний
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
По обновленным данным, в результате ночных ударов БпЛА восемь человек получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Под атакой оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары. По состоянию на 8:00 один пожар был ликвидирован. На другом объекте работы продолжаются.
"Для ликвидации последствий вооруженной агрессии от ГСЧС привлечены 116 спасателей и 30 единиц техники. От железной дороги задействован пожарный поезд", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 16 июля россияне массированно атаковали Винницу и область ударными дронами. Под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура. Ранее сообщалось, что ранены семь человек.