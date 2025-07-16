Кривой Рог атаковали одновременно баллистика и 28 дронов: тяжело раненный юноша
В ночь на 16 июля Кривой Рог подвергся беспрецедентной атаке. По городу одновременно ударили баллистическая ракета и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед"
Об этом сообщает руководитель городской военной администрации Александр Вилкул, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара разрушено промышленное предприятие.
К счастью, обошлось без погибших среди работников — все находились в укрытиях. Однако тяжелое ранение получил 17-летний парень — обломки попали в брюшную полость.
Также из-за атаки пострадала инфраструктура: в нескольких районах города продолжается восстановление электроснабжения, а водоснабжение осуществляется с помощью генераторов.
Кроме того, в результате обстрела возникло несколько пожаров, спасатели работают над их локализацией.
Напомним, россияне не перестают атаковать Днепропетровщину. На днях в результате массированных обстрелов пострадали 4 гражданских.