Кривой Рог атаковали одновременно баллистика и 28 дронов: тяжело раненный юноша

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В ночь на 16 июля Кривой Рог подвергся беспрецедентной атаке. По городу одновременно ударили баллистическая ракета и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед"

Об этом сообщает руководитель городской военной администрации Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара разрушено промышленное предприятие.

К счастью, обошлось без погибших среди работников — все находились в укрытиях. Однако тяжелое ранение получил 17-летний парень — обломки попали в брюшную полость.

Также из-за атаки пострадала инфраструктура: в нескольких районах города продолжается восстановление электроснабжения, а водоснабжение осуществляется с помощью генераторов.

Кроме того, в результате обстрела возникло несколько пожаров, спасатели работают над их локализацией.

Напомним, россияне не перестают атаковать Днепропетровщину. На днях в результате массированных обстрелов пострадали 4 гражданских.