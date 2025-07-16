Россия ударила по инфраструктуре Винницы: пострадали 7 человек, возникли пожары

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Сегодня ночью оккупанты массированно атаковали Винницу и область ударными дронами. Под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Об этом сообщает Telegram-канал Винницкой ОВА, передает RegioNews.

По словам первого заместителя начальника ОВА Натальи Заболотной, всего Виннитчину атаковали 28 дронов, 18 из которых уничтожила ПВО.

Захватчики атаковали объекты промышленной инфраструктуры. На предприятиях возникли пожары. На местах работают спасатели.

"По состоянию на 6:40 есть уже 7 пострадавших. 5 из них — с ожогами. С ожогами 2 тяжелых, 3 средней степени", — говорится в сообщении.

Также в области повреждены четыре жилых дома. На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.