Масированная атака на Харьков: в городе прогремело 17 взрывов, есть пострадавшие
В ночь на 16 июля Харьков подвергся очередной массированной атаке ударными дронами. По предварительной информации, враг применил БПЛА типа "Герань-2". Только через 20 минут в городе прозвучало не менее 17 взрывов
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, основной удар пришелся на гражданское предприятие в Киевском районе Харькова. В результате попаданий возник пожар, на месте работают спасатели.
На данный момент известно о трех пострадавших. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, после очередных российских ударов по Харьковщине город Купянск остался без централизованного водоснабжения.
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