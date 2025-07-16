Масированная атака на Харьков: в городе прогремело 17 взрывов, есть пострадавшие

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В ночь на 16 июля Харьков подвергся очередной массированной атаке ударными дронами. По предварительной информации, враг применил БПЛА типа "Герань-2". Только через 20 минут в городе прозвучало не менее 17 взрывов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, основной удар пришелся на гражданское предприятие в Киевском районе Харькова. В результате попаданий возник пожар, на месте работают спасатели.

На данный момент известно о трех пострадавших. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, после очередных российских ударов по Харьковщине город Купянск остался без централизованного водоснабжения.