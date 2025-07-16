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16 июля 2025, 08:45

Сумщина под огнем: атаковано более 30 населенных пунктов, есть погибший

16 июля 2025, 08:45
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили почти 100 обстрелов в 33 населенных пунктах в 13 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в Великописаревской общине в результате артобстрела погиб местный житель (1975 г.р.).

Больше все обстрелов зафиксировано в Сумско и Шосткинском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника;
  • в Великописаревской общине повреждены 2 частных дома.

Воздушная тревога в области длилась 18 часов 45 минут.

Напомним, вчера, 15 июля, россияне нанесли 411 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов областного центра пострадал ребенок.

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Сумская область война российская армия БПЛА гражданские повреждения частные дома гражданская инфраструктура
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