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16 липня 2025, 09:23

Ніч повітряного терору: РФ запустила понад 400 дронів і ракету "Іскандер-М"

16 липня 2025, 09:23
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фото: з відкритих джерел
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У ніч на 16 липня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця. Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Нагадаємо, через масовану атаку російських ударних дронів у Вінниці виникли масштабні пожежі.

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