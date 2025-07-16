Российские войска атаковали Запорожье и область: ранен ребенок
Вчера, 15 июля, россияне нанесли 411 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов областного центра пострадал ребенок
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 28 квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"12-летняя девочка получила ранения в результате российской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера ребенок получил ранения в результате атаки российских беспилотников на Запорожье, которая длилась почти 17 часов.
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