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02 июля 2025, 18:10

Онуфрий будет оспаривать указ Зеленского о лишении его гражданства – УПЦ МП

02 июля 2025, 18:10
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Фото из открытых источников
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У митрополита Онуфрия, по словам представителей УПЦ МП, нет других паспортов кроме украинского. Поэтому митрополит настроен обжаловать указ президента

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Спикер УПЦ (МП) митрополит Климент сообщил журналистам, что митрополит Онуфрий не имеет других паспортов, кроме паспорта гражданина Украины. При этом Онуфрий не обращался в РФ с заявлением о получении другого гражданства.

Ожидается, что митрополит Онуфрий будет обжаловать указ президента и будет доказывать, что у других граждан нет кроме украинского.

Напомним, ранее стало известно, что указом президента Украины Владимира Зеленского гражданство Ореста Березовского (Онуфрия) было прекращено. В СБУ заявили, что в 2002 году он добровольно получил российский паспорт.

"Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства", - говорится в сообщении.

Правоохранители также заявили, что Онуфрий поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал обретению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

В то же время, ранее митрополит Онуфрий говорил, что УПЦ МП не является частью Московского патриархата. Что касается паспорта, то Онуфрий признавал, что когда-то имел российский паспорт, но вроде бы никогда им не интересовался, а после начала полномасштабной войны "оставил российское гражданство".

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