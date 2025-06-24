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24 июня 2025, 16:33

Банки будут передавать налоговикам информацию о счетах украинцев, - Минфин

24 июня 2025, 16:33
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фото: иллюстративное
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Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий присоединение страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает RegioNews.

Инициатива является частью евроинтеграционного курса Украины и направлена на адаптацию финансовой системы к стандартам Евросоюза.

Один из ключевых аспектов документа – обязательства для банков, Национального банка и эмитентов электронных денег передавать Государственной налоговой службе информацию об открытии и закрытии счетов физических лиц, электронных кошельков, а также договоров аренды банковских сейфов. В Минфине подчеркивают, что это будет способствовать прозрачности финансовых операций и борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Еще одно важное изменение – возможность для граждан и бизнеса осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами. Ожидается, что такие транзакции будут быстрыми, с минимальными или полностью отсутствующими комиссиями, а также будут соответствовать единым европейским стандартам.

Мы в самом начале Третьей Мировой

В пояснительной записке также отмечено, что документ гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Целью законопроекта является не только усилить контроль над финансовыми потоками, но и обеспечить прозрачность банковского сектора в соответствии с европейскими требованиями.

Напомним, евро прыгнул к историческому максимуму, доллар снизился - курс валют от НБУ.

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