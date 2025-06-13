В Украине детям без прививок могут запретить посещать учебные заведения

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При отсутствии прививки можно учиться на заочной, дистанционной, сетевой, индивидуальной или других определенных законодательством формах

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте, передает RegioNews.

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является приведение законодательства в этой сфере в соответствие с законодательством о системе общественного здоровья.

"В новом Законе учтен международный опыт и практики, которые используются за рубежом с целью защиты населения от инфекционных болезней, в том числе и ответственность родителей на законодательном уровне за отказ от проведения обязательных прививок детям, а также медицинских работников. Рутинные прививки обязательны в большинстве стран Европейского Союза", – говорится в тексте.

По мнению авторов документа, необходимость принятия проекта обусловлена необходимостью дальнейшего развития системы общественного здоровья, согласования законодательства Украины с мировыми и европейскими стандартами в сфере противодействия инфекционным заболеваниям, обеспечения государственной политики национальной безопасности страны, формирования решений для создания благоприятных условий для развития системы здравоохранения в аспекте противодействия инфекционным болезням на следующие годы.

Напомним, в Украине резко возросла смертность среди гражданских.