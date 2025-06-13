ПриватБанк предупредил о проведении плановых технических работ

фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о проведении плановых технических работ 14 июня. Завтра не будут доступны операции с карточками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное предупреждение банка.

В ночь на 14 июня с 00:05 до 06:30 будут проводиться плановые технические работы.

В это время:

операции с картами и любые платежи будут недоступны;

не будут работать банкоматы и POS-терминалы.

"Советуем заблаговременно провести все необходимые операции. Эта пауза позволит нашим сервисам работать еще стабильнее", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине готовят новые ограничения переводов на карту.