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12 июня 2025, 16:27

Евро подскочил до исторического максимума, доллар снизился - курс валют от НБУ

12 июня 2025, 16:27
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Фото: Национальный банк Украины
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на пятницу, 13 июня

Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает RegioNews.

Так, на официальном сайте Нацинального банка Украины обнародовали новые курсы валют на пятницу, 13 июня. Согласно официальным данным, курс евро снова вырос и достиг рекордной отметки. Впервые в истории за евро придется отдать более 48 гривен – 48,0825 грн. Это почти на 63 копейки больше, чем накануне.

В то же время курс доллара к гривне несколько снизился. Сейчас официальная стоимость американской валюты составляет 41,4880 грн.

На межбанковском рынке курс доллара также претерпел изменения. Торги открылись с отметок 41,40–41,43 грн за доллар США, что на 12 копеек ниже уровня предыдущего закрытия.

Ранее сообщалось, что Великобритания объявила о рекордной помощи Украине: что туда войдет.

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