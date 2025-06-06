Мы в самом начале Третьей Мировой

Она будет идти в разных доменах – видимых и невидимых. Ракетами и кибератаками, в экономике и дронами

Она будет идти в разных доменах – видимых и невидимых. Ракетами и кибератаками, в экономике и дронами

фото: иллюстративное

Самое главное – информационно, в головах людей. Активно и с временными затиханиями. Иногда война даже будет называться "перемирие". Но это лишь время подготовки к новой фазе, повышение ставок.

Не только наша страна будет полем битвы цивилизаций.

Но мы первое и одно из самых главных полей сражений.

Каждый день мой наполнен словом "успеть".

Я просто хочу успеть сделать больше для нашей защиты. Успеть выиграть нам время. Ибо надвигается темное облако еще более тяжелых времен.

Наша команда уже выиграла для общества много времени.

Иногда командиры подразделений БПЛА говорят: если бы вы не развивали тему дронов с 2014 года, а еще больше с 2022 года - противник уже стоял бы по Днепру. Или и под Киевом.

Я не знаю как бы без подготовки десятков тысяч людей, без того что мы сделали для развития отрасли.

Не знаю, как бы вернулось колесо истории. Кое-что нам действительно удалось успеть.

Но теперь выигранное время завершается вместе с людьми. Время высыпается с ускорением, в геометрической прогрессии.

Это значит, что нужно работать еще быстрее. В разы.

Вокруг иллюзия мирных городов, работающих банков и ресторанов, летнего вайба. Но это иллюзия. Которая может треснуть как стекло, в считанные месяцы, если фронт посыплется.

А фронт уже постепенно сыпется.

Потому что враг все сильнее, наращивает. Идет ва банк, играет на истощение.

А мы, как общество с тыла, помогаем фронту все меньше.

При всей внешней иллюзии мирных городов – ситуация сейчас значительно хуже чем летом 2022 года, три года назад.

Ибо тогда были сотни тысяч заряженных, духовитых людей – сейчас их все меньше.

Погибшие, раненые, без вести, пленные.

Но еще можно удержать ситуацию, если действительно включиться и работать в пользу фронта. В пользу тех, кто живым щитом удерживает цунами маньячных легионов от нас. Работа, нон стоп. Всем.

Нужно успеть.