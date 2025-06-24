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24 червня 2025, 16:33

Банки передаватимуть податківцям інформацію про рахунки українців, - МінФін

24 червня 2025, 16:33
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Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Про це повідомили у Міністерстві фінансів, передає RegioNews.

Ініціатива є частиною євроінтеграційного курсу України та спрямована на адаптацію фінансової системи до стандартів Євросоюзу.

Один із ключових аспектів документа - зобов’язання для банків, Національного банку та емітентів електронних грошей передавати Державній податковій службі інформацію про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб, електронних гаманців, а також договорів оренди банківських сейфів. У Мінфіні підкреслюють, що це сприятиме прозорості фінансових операцій і боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Ще одна важлива зміна - можливість для громадян та бізнесу здійснювати перекази в євро між 36 європейськими країнами. Очікується, що такі трансакції будуть швидкими, з мінімальними або повністю відсутніми комісіями, а також відповідатимуть єдиним європейським стандартам.

Ми на самому початку Третьої Світової

У пояснювальній записці також зазначено, що документ гармонізує українське законодавство із нормами ЄС у сфері протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Законопроєкт має на меті не лише посилити контроль над фінансовими потоками, а й забезпечити прозорість банківського сектору відповідно до європейських вимог.

Нагадаємо, євро стрибнув до історичного максимуму, долар знизився — курс валют від НБУ.

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