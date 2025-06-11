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Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
11 июня 2025, 09:15

Ковровая тактика XXI века: почему Путин заменил авиацию "Шахедами"

11 июня 2025, 09:15
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В ночь на 10 июня тыловая Украина в очередной раз подверглась массированному налёту дронов-камикадзе Shahed-136, дронов-приманок «Гербера»/ «Пародия». Всего было использовано 315 дронов, из которых было сбито 284. Основной целью удара концентрированного характера стал Киев, вторым городом по концентрации налёта – Одесса
В ночь на 10 июня тыловая Украина в очередной раз подверглась массированному налёту дронов-камикадзе Shahed-136, дронов-приманок «Гербера»/ «Пародия». Всего было использовано 315 дронов, из которых было сбито 284. Основной целью удара концентрированного характера стал Киев, вторым городом по концентрации налёта – Одесса
иллюстративное фото: из открытых источников
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Параллельно с массированным налётом дронов российские войска применили и ракетную компоненту в виде двух баллистических ракет северокорейского производства KN-23 и пяти "Искандер-К”. Интенсификацию ударов по тыловой Украине, особенно дронами-камикадзе и дронами-приманками, можно наблюдать со второй половины мая и с конца прошлого месяца, когда весенняя наступательная кампания российских войск перешла в летнюю, на которую российское командование возлагает много надежд.

Именно 25 мая русские нанесли массированный ракетный удар, в ходе которого было использовано 55 ракет разного типа и назначения. Этот удар сопровождало 298 дронов. После этого удара пиковые показатели налётов фиксировались 26 мая – 355 дронов, 1 июня – 472 дрона, 6 июня – 407 дронов и 9 июня – 479 дронов. Ракетные удары повторились 6 июня, с применением 45 единиц ракетных средств поражения разного типа и назначения, и 9 июня, когда было использовано 20 ракет.

Очевидно, что российские войска будут сопровождать свою наступательную кампанию устрашением гражданского населения и ударами по тыловой Украине. И как видно, главную роль в этих ударах будут отыгрывать именно дроны.

Потенциал России в производстве Shahed-136

Начиная с 2022 года, после первого опробования иранских дронов-камикадзе Shahed-136 Россия искала способы не только улучшения их характеристик, но и локализации, а так же масштабирования серийного производства.

Согласно недавно озвученной информации ГУР МО Украины, Россия производит около 2 700 дронов-камикадзе Shahed-136 в месяц или 90 единиц готовой продукции в сутки. Производство дронов отслеживается по нумерации. Например, если номер дрона начинается с буквы "Ы” и "Ь”, то произведён он был на татарстанском объекте в Алабуге. Если же литерные нумерации "К”, "КМ” и "КЦ”, то это продукция Ижевского завода. С 2022 по 2023 в основном фиксировались Shahed-136 с нумерацией, начинающейся с буквы "М”, что говорило об иранской поставке.

Параллельно ведётся производство дронов-приманок "Гербера"/"Пародия", задача которых — отвлекать на себя внимание средств ПВО посредством имитации Shahed-136. Таких дронов российские предприятия производят около 2 500 в месяц. Таким образом, суммарное производство дронов данного назначения в России налажено в объёме более 5 тысяч единиц в месяц. В целом же, не было ещё ни одного месяца, когда атаки Украину дронами превышали 5 тысяч, но Россия к этому стремится.

Только за первые 10 дней июня уже было применено 2 315 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Каких целей пытается добиться Россия

Shahed-136 – это дешёвое средство поражения, недостатком которого является то, что оно при наличии эшелонированной ПВО имеет низкий показатель прорыва, не выше 3%, а также плохо справляется с укреплёнными объектами, им совершенно не по зубам объекты бункерного типа. С другой стороны, для запугивания гражданского населения и сеяния паники они вполне пригодны. И видно то, как Россия, начиная с 2025 года, кардинально изменила тактику применения Shahed-136, сделав её более концентрированной, аналогичной ковровым бомбардировкам. Впервые такая тактика была использована по Одессе, когда одновременно город атаковали около 30 дронов-камикадзе Shahed-136, с высоты 3 километров. Модификации Shahed-136, сейчас атакующие Украину, в основном оснащены боевой часть массой 90 кг, что делает их по мощности взрыва сравнимыми с авиационной бомбой ОФАБ-250.

В свою очередь, Россия, в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, в 2022 году, проводившая ковровые бомбардировки украинских городов, давно не может позволить себе этого – это гарантированное уничтожение самолёта, заходящего на город для сброса двух десятков бомб. А вот направить 20, 40, 60 Shahed-136 — сравнимо с применением до 3-х фронтовых бомбардировщиков Су-34 – именно это они сейчас и реализуют. Эти удары несут неизбирательный характер и зачастую приходятся по густозаселённым кварталам, что лишь подтверждает применение такой тактики с целью устрашения и принуждения к капитуляции.

Но, помимо дронов-камикадзе, Россия также активно применяет с конца мая ракетную компоненту.

Ракетные удары

Нельзя сказать, что ракетные удары российской стороной сейчас хотя бы близко сопоставимы с ракетными ударами 2022, 2023 и даже 2024 годов. Но тем не менее с начала 2025-го они значительно активизировались. За первые 10 дней июня русскими уже применено 103 ракеты разного типа и назначения, что больше мартовского показателя – 85.

Тем не менее нельзя сказать, что эти удары имеют какое-то влияние на ситуацию на фронте. Да, некоторые из них наносятся по предприятиям военно-промышленного комплекса, но после полномасштабного вторжения в Украину с большинства из них давно выведено в более безопасные и защищённые места производство военной продукции, а на местах осталась только гражданская компонента. Поэтому удары по таким объектам влияют на производство гражданской продукции, но никак не ВПК.

Удары по аэродромам в виде фанатичной охоты за F-16 также вызывают вопросы целесообразности, поскольку взлёт того же стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 практически сразу фиксируется, его выход на пусковую позицию занимает до полутора часа, а подлёт ракеты ещё около часа. За это время уже вся авиация ВС ВСУ находится в воздухе.

Разумеется, продолжаются ракетные удары российских войск по объектам энергетической и прочей гражданской инфраструктуры, и это имеет для России куда большее значение, чем уничтожение того же F-16 на аэродроме. Ведь это влияние на экономику, парализация функционирования предприятий и прочие негативные последствия как локального, так и большего уровня для страны.

Поэтому, какой-то исключительно военной, стратегической цели эти удары не несут, а преследуют, комплексную задачу по устрашению, принуждению к капитуляции, давлению на экономику, подрыв относительно нормализованной жизни в тыловой части Украины.

С другой стороны, Украина четвёртый год живёт именно такой жизнью и, все предыдущие попытки россиян оказывать подобное давление не увенчались успехом, но лишь мотивировали украинцев в вопросах масштабирования создания и производства своих средств возмездия и отвечать не менее жёстко.

Ответ или системная работа

Украина в 2022 году не имела возможности нанесения ударов вглубь территории России своими средствами поражения: ни ракетного типа, ни дронами. На тот момент у Украины не были развиты соответствующие отрасли, что лишний раз подтверждает, что никакой угрозы для РФ Киев не представлял. Но регулярное нарушение законов и правил войны российской стороной и концентрация внимания дальнобойных средств поражения российских войск на гражданской инфраструктуре вынудили Украину развивать свои дальнобойные средства.

Основным средством поражения являются дальнобойные дроны украинской разработки, среди которых "Лютый", "Бобёр" и прочие. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, складам и аэродромам, НПЗ и предприятиям ВПК. Одной из самых громких за последнее время операций стала "Паутина”, которая позволила полностью уничтожить либо повредить десятки самолётов стратегической авиации, регулярно принимавших участие в нанесении ракетных ударов по Украине. Высокоточные удары с применением искусственного интеллекта разительно отличаются от тех, что может позволить себе Россия.

Разумеется, кто-то может сказать, что это мнение предвзятое, но при этом никто из сторонников России не может после каждого налёта украинских дронов представить доказательства в виде уничтоженных жилых кварталов. Вместо этого, из последнего удар по Всероссийскому научно-исследовательскому институту релестроения в Чебоксарах, занятому в производстве антенн "Комета-М", которые устанавливаются на УМПК и Shahed-136. Удар по НПЗ "Лукойл" в Волгограде и нефтебазе в Энгельсе.

На сегодняшний день Украина оперирует широкой номенклатурой ударных дронов, применяемых в зависимости от обстоятельств, с выводом пусков не в единичные показатели, а в количество, измеряемое десятками. Параллельно ведётся развитие программы баллистического ракетного оружия, и президент Украины Владимир Зеленский накануне отмечал об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты. В дополнение к уже имеющимся средствам и применявшейся ранее крылатой ракете Р-360 ПКРК "Нептун” можно говорить о том, что до конца этого мы сможем увидеть уже украинские комбинированные удары по территории России.

При этом любое действие Украины не стоит рассматривать как ответное на атаки России – это обязательные, системные действия, направленные на ослабление противника там, где у него наиболее болезненные точки. Может ли Россия производить самолёты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160? Нет, их уничтожение – это невозвратная потеря для всей ядерной триады.

Тотальная зависимость РФ от добычи и переработки энергоресурсов ставит её в очень уязвимое положение, когда регулярно выводятся из строя НПЗ и газораспределительные станции. В 2024 году по результату ударов по НПЗ экспорт российской нефти снизился на 20%. За первый квартал 2025 года этот показатель уже составил 15%.

Российские предприятия ВПК представлены зачастую единичными производствами, а потому успешный удар по любому из таких объектов обезоруживает РФ в той или иной милитарной компоненте.

Фактически Россия пытается запугать, деморализовать и принудить Киев к капитуляции. Украина же против России ведёт войну на истощение, не только на поле боя, но и на территории самой РФ. И эта война в ближайшее время обеими сторонами будет масштабироваться.

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