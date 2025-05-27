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По состоянию на 26 мая на территории Сумской области под контролем россиян находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Жителей этих сел давно эвакуировали, угрозы для гражданского населения нет.

Как отметил глава ОВА, российские военные продолжают попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны".

Также боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады и в окрестностях Локни Юнаковской громады.

"Силы обороны Украины и все составляющие держат ситуацию под контролем, нанося врагу точных огневых поражений. Наши защитники решительно отбивают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области ввели важные изменения из-за постоянных российских обстрелов. Речь идет о маршруте автомобильного транспорта.