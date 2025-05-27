00:31  27 мая
В Харькове неизвестные обстреляли рейсовый автобус
00:06  27 мая
Погибли два человека: в Киеве будут судить водителя, который пьяным врезался в троллейбус
21:35  26 мая
В Черниговской области мужчина с ножом напал на ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 00:15

Российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области, – ОВА

27 мая 2025, 00:15
Читайте також українською мовою
фото: 0542.ua
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 26 мая на территории Сумской области под контролем россиян находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Жителей этих сел давно эвакуировали, угрозы для гражданского населения нет.

Как отметил глава ОВА, российские военные продолжают попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны".

Также боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады и в окрестностях Локни Юнаковской громады.

"Силы обороны Украины и все составляющие держат ситуацию под контролем, нанося врагу точных огневых поражений. Наши защитники решительно отбивают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области ввели важные изменения из-за постоянных российских обстрелов. Речь идет о маршруте автомобильного транспорта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупация оккупанты Сумская область фронт российская армия
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Во Львове женщина придумала болезнь ребенка и получила 300 тысяч гривен соцвыплат
27 мая 2025, 02:41
В Ровенской области в результате взрыва погиб мужчина
27 мая 2025, 02:10
В Киеве директора частного детсада, где ребенок упал с лестницы, разоблачили на подделке документов
27 мая 2025, 01:36
Помогала "трудоустроиться" для получения бронирования: на Черниговщине будут судить сотрудницу ТЦК
27 мая 2025, 01:17
В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
27 мая 2025, 00:57
Россияне нанесли более 50 ударов по громаде Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура
27 мая 2025, 00:46
В Харькове неизвестные обстреляли рейсовый автобус
27 мая 2025, 00:31
Погибли два человека: в Киеве будут судить водителя, который пьяным врезался в троллейбус
27 мая 2025, 00:06
Смертельное ДТП в Житомирской области: пьяный водитель не справился с управлением, пассажир погиб
26 мая 2025, 23:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »