Нестабильная ситуация безопасности: Сумский театр отменяет представления
В Сумском национальном театре решили отменить представления. Причиной послужила ситуация в регионе
Об этом сообщают представители театра, передает RegioNews.
Сумской национальный театр имени Щепкина досрочно прекращает театральный сезон. Причиной послужила опасная ситуация в области. Команда театра приняла решение отменить три спектакля. Зрителям предстоит вернуть деньги.
"Из-за нестабильной ситуации безопасности в городе мы вынуждены отменить до конца 92-го театрального сезона представления на большой сцене", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области идет эвакуация населения из 213 населенных пунктов. Уже более 60% жителей этих территорий переехали в более безопасные зоны.
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Днепре снимают фильм о тех, кто сменил сцену на окопы
20 июня 2025, 19:40В Украине семьи с детьми смогут получить денежную помощь
20 июня 2025, 19:34В Донецкой области более 10 сел остались без воды и света
20 июня 2025, 19:16Путин заявил, что РФ не стремится к капитуляции Украины
20 июня 2025, 18:41В Полтаве придумали оригинальный способ борьбы с теми, кто распивает алкоголь в парках
20 июня 2025, 18:41В Житомирской области полиция посреди улицы задержала мэра города
20 июня 2025, 18:29Судьи, карьерам которых "помог" Портнов: "Схемы" назвали имена и фамилии
20 июня 2025, 18:17В Черкассах судили военного, пытавшегося "продать" влияние на ВЛК
20 июня 2025, 17:57Скандал с депутатом из Днепра, обвиняемой в фиктивной службе в ВСУ, получил неожиданное продолжение
20 июня 2025, 17:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера