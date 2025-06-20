Эксперт заявил, что фортификации в Сумской области нужно было строить еще год назад

фото: armyinform.com.ua

В приграничных районах Сумской области можно было возводить фортификации еще в 2024 году, но эта работа не проводилась

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Роман Погорелый, соучредитель OSINT-проекта Deepstate, передает RegioNews.

По его словам, воевавшие на этом направлении бойцы подтверждали, что фортификации у границы можно было строить еще в прошлом году.

Погорелый отметил, что речь идет даже не о возведении окопов, блиндажей и опорных пунктов. В частности, можно было вырыть противотанковый ров и установить "зубы дракона".

"Сейчас вместо того, чтобы сдерживать врага инженерно-фортификационными сооружениями, мы сдерживаем людьми", - добавил он.

Напомним, в Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения.