"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия

Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества

Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества

иллюстративное фото: из открытых источников

Начало июня 2025 года, как мы уже писали, вошло в историю российско-украинской войны несколькими уникальными украинскими операциями. Сначала Служба безопасности Украины провела блестящую атаку на российские аэродромы базирования стратегической авиации, уничтожив и повредив несколько десятков (по некоторой информации, треть от общего количества!) самолетов, которые являются не только угрозой мирным украинским городам, но и частью ядерной триады.

За несколько дней Силы обороны Украины сорвали планы российских оккупантов (или по крайней мере отложили их на длительное время) по подключению Запорожской атомной электростанции к энергосети Российской Федерации. Эти удары оказались очень болезненными для РФ и с практической, и особенно с символической точки зрения. Здесь и сам факт того, что страна, которую обещали взять под контроль "за три дня", так долго и так уверенно защищается, проводя свои операции (успешные!) в Сибири. И бессилие "второй армии мира", "непобедимого ядерного государства" против уже технологически лучшей, более современной армии, которая вместе с тем еще и ведет войну на истощение на земле.

Конечно, это вызвало резко негативную реакцию – не столько по поводу действий Украины, сколько по бездействию своего военно-политического руководства – шовинистически настроенной части российского общества. Настолько негативное, что в Кремле, очевидно, ее услышали – и не впервые на официальном уровне заговорили о "отмщении", "возмездии" и все остальное, о чем говорят рядовые шовинисты / неонацисты где-то в спальных районах Москвы или российской глубинке (куда до сих пор не проведен газ и вода, но выходцы оттуда зачем-то воровали унитазы в разграбленных украинских городах).

Почему удар по Дубно – это не месть

Более того, эту "отмщение" и "возмездие" мы действительно увидели и почувствовали на собственной коже. И тут стоит обратить подробное внимание на то, что это была за месть. Конечно же, россияне, несмотря на все скептическое отношение к их тактике, могут бить – например, по городку Дубно в Ровенской области. Глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прямо заявил после атаки 9 июня – потому что военному аэродрому было четыре "Кинжала" (кроме всего прочего, то есть "шахедов"). Которые при этом были уничтожены в полном объеме. Это так, к слову.

Но – подобные удары случались и раньше. Можно вспомнить постоянные обстрелы такого же объекта в Полтавской области, в районе Миргорода, или в Хмельницкой области (Староконстантинов). Ничего нового, "мстительного" здесь нет - да и, будем честными, не об этих ударах россияне радостно писали, как о "возмездии".

Речь шла об ударах по мирным жителям, по обычным жилым кварталам, где, к сожалению, не обошлось без жертв. Конечно, и такие удары уже неоднократно бывали – но именно на них почему-то акцентировались российские пропагандисты, завывая о мести за изуродованную стратавиацию. Почему акцент был сделан именно такой?

Зачем РФ бьет по многоэтажкам

Здесь нет однозначного ответа, но есть вполне обоснованное предположение. И мы не случайно вспомнили здесь Дубно. Какое, как мы все понимаем, прикрыто системой (системами?) ПВО Patriot – ну просто "Кинжалы" может сбить только она. Назвать "местой" запуск четырех невероятно дорогих ракет (по некоторым неофициальным данным, один экземпляр Х-47 стоит около 10 миллионов долларов), которые были сбиты – такова словесная эквилибристика даже Соловьеву и компании не под силу.

Россиянам нужны какие-нибудь визуальные последствия. Последствия, которыми можно было бы поднять откровенно упавший дух. И здесь для них самый оптимальный вариант – это атака на мирное население. Во-первых, все города Украины системами ПВО не закроешь – их вряд ли в мире столько найдется. Во-вторых, поражение жилых кварталов – это всегда яркий фотовидеоконтент, это куча фотографий соответствующего характера, которые российские пропагандисты охотно используют для того, чтобы еще раз отметить то, что "видите, как мы можем!"

Собственно, именно для такого эффекта и были нанесены эти удары "возмездия". Просто чтобы сделать хоть что-то. Ибо, кроме "что-то", у них на этом этапе воздушной войны уже мало что выходит. А все эти "ястребы войны", начиная с "взбешенных патриотов" Гиркина и заканчивая просто шовинистически или даже откровенно неонацистски настроенных граждан (которых в России немало), они ждут успехов. Кремлю нужно им что-нибудь демонстрировать. А единственное, что они действительно могут продемонстрировать – разрушенные украинские многоэтажки. Они раньше демонстрировали их на земле – в Попасной, Бахмуте, Авдеевке. Теперь демонстрируют их из воздуха. Это единственное достижение в этой войне, которым Россия может похвастаться – уничтожение украинских городов и сел.

Почему Кремль решил наступать на Сумщине

Кстати, наступление на Сумщине, которое началось тоже в июне – операция такого же характера. Никакого стратегического смысла в нем (как и во всем, что происходит где-то с осени 2023 года), конечно же, нет. Даже тактическая выгода здесь по большому счету отсутствует. Ну не верить же в болтовню о "создании буферной зоны". В этом, как показали недавние украинские операции, нет никакого практического смысла. Какая разница, где будут стоять войска страны-агрессора – на государственной границе или на 10-15 километров вглубь Украины – если мы все равно достаем (и будем доставать) и в Мурманской области, и в Сибирь?

Россияне хотят захватить Сумы? У них на гораздо меньшие населенные пункты при значительно лучших для них ушло столько времени, что даже говорить нечего. Подойти поближе и со ствольной артиллерии разрушить город? Вот это едва ли не единственный реальный вариант развития событий (который, впрочем, тоже кажется маловероятным).

Собственно, это все, на что они сейчас способны – забрасывать ВСУ живой силой, "мясными штурмами" и обстреливать украинские города и городки, разрушая тамошнюю инфраструктуру. Это и есть вся их "места"/"возмездие". Более того – это и есть вся нынешняя стратегия Российской Федерации. Не взятие под контроль Украины, не захват какой-то ощутимой, ключевой территории, не уничтожение украинской армии – нет, все это по объективным причинам невозможно.

Они могут лишь отгрызать огромными усилиями (вот уже и юбилей – миллион уничтоженных/раненых оккупантов – в День России "отпраздновали") микроскопические с точки зрения украинской территории участка. Да еще разрушать жилые дома в тыловых городах Украины. Вот максимум их возможностей, которые они вдруг решили назвать "местой" за потерянные уникальные стратегические бомбардировщики, за уничтоженные и разрушенные ключевые заводы, за фактически несуществующий уже Черноморский флот.

То есть – отвечая на вопрос из заголовка этой статьи – Россия ничего не пытается достичь этими "ударами возмездия". Это просто единственное, что они еще могут на этой войне.