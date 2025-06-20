Ночью украинская ПВО приземлила 70 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 июня российская армия выпустила по Украине 86 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 70 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локационно утрачены/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадания БпЛА зафиксировали в восьми локациях. Также обломки сбитых дронов упали на 11 локациях.