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20 июня 2025, 09:35

Удар по Одессе: погиб человек, количество пострадавших выросло

20 июня 2025, 09:35
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фото: Одесская областная прокуратура
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Ночью 20 июня российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе. В результате попадания БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры один человек погиб, количество пострадавших возросло до 14

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, с 00:51 до 01:15 под ударами врага находились объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Россияне применили не менее 10 БпЛА.

"В результате атаки погиб один человек, еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — трое спасателей", — говорится в сообщении.

Из-за массированных обстрелов повреждены 23-этажное здание, ряд других многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазин и автомобили.

Отмечается, что полный список разрушений и повреждений устанавливается. По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.

Напомним, сегодня ночью из-за массированной атаки ударных БпЛА в Одессу пострадали 13 человек, более 600 горожан эвакуировали. В результате пожаров и "прилетов" повреждена жилищная инфраструктура

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