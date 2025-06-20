Удар по Одессе: погиб человек, количество пострадавших выросло

фото: Одесская областная прокуратура

Ночью 20 июня российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе. В результате попадания БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры один человек погиб, количество пострадавших возросло до 14

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, с 00:51 до 01:15 под ударами врага находились объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Россияне применили не менее 10 БпЛА.

"В результате атаки погиб один человек, еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — трое спасателей", — говорится в сообщении.

Из-за массированных обстрелов повреждены 23-этажное здание, ряд других многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазин и автомобили.

Отмечается, что полный список разрушений и повреждений устанавливается. По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.