Обстрелы Сумской области: за сутки 75 вражеских атак
За прошедшие сутки российские войска совершили 75 обстрелов по 25 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Юнаковской общине поврежден частный дом;
- в Сумской общине загорелось одно из зданий в жилом секторе.
Воздушная тревога в области длилась 12 часов 41 минуту.
Напомним, поздно вечером 19 июня россияне атаковали Сумскую общину беспилотниками. В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.
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