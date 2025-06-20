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20 июня 2025, 10:39

Обстрелы Сумской области: за сутки 75 вражеских атак

20 июня 2025, 10:39
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иллюстративное фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска совершили 75 обстрелов по 25 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Юнаковской общине поврежден частный дом;
  • в Сумской общине загорелось одно из зданий в жилом секторе.

Воздушная тревога в области длилась 12 часов 41 минуту.

Напомним, поздно вечером 19 июня россияне атаковали Сумскую общину беспилотниками. В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.

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