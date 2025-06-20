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20 июня 2025, 07:31

Обстрел Харькова беспилотниками: горели жилые многоэтажки, пострадали 4 человека

20 июня 2025, 07:31
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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Ночью 20 июня оккупанты массированно атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникли пожары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области.

Под вражеские удары попали Шевченковский и Основянский районы Харькова, а также Харьковский район.

"По предварительным данным за медицинской помощью обратились 4 гражданских человека, из которых две несовершеннолетние девушки в возрасте 12 и 17 лет", — сообщили в ГСЧС.

В результате попаданий на четырех локациях возникли пожары. Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1 000 квадратных метров, хозяйственная постройка, три ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1 500 квадратных метров. Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые авто.

Напомним, ночью россияне ударили по Харькову беспилотниками. В результате атаки возник пожар, повреждены авто. Пострадали три человека, среди которых дети.

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