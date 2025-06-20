На Херсонщине российский дрон атаковал женщину возле магазина
Сегодня, 20 июня, российские военные атаковали с дрона жительницу Дарьевки на Херсонщине
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что враг сбросил взрывчатку с БпЛА на 39-летнюю женщину, которая находилась возле магазина. В результате атаки получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения ног.
Бригада экстренной медицинской помощи предоставила пострадавшей помощь на месте.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины В результате вражеских ударов пострадали 11 мирных жителей.
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