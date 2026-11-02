В Днепропетровской области иномарка сбила подростка на мотоцикле

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, авария произошла летом на улице Достоинства. 59-летний водитель Renault Dokker не предпочел в движении мотоцикл Kovi Advance. В результате ДТП 16-летний водитель мотоцикла был госпитализирован с травмами.

"При процессуальном руководстве Самаровской окружной прокуратуры водителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.