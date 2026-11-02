В Херсонской области из-за российских атак ранены семь человек

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В течение 2 ноября русские войска атаковали населенные пункты Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 от последствий российской агрессии пострадали семь гражданских

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Пятеро жителей Херсона и одна жительница Александровки получили ранения в результате атак российских дронов.

Еще один гражданский в Херсоне получил осколочное ранение из-за детонации взрывного устройства.

Также в результате обстрелов повреждены здания медицинских учреждений, помещения магазина и автомобили.

По фактам военных преступлений прокуратура начала досудебное расследование по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры и следователи полиции документируют последствия российских атак.

Напомним, что российские войска 2 ноября нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области . Враг атаковал центр населенного пункта по меньшей мере девятью авиабомбами ФАБ-3000. В результате обстрела погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. 27 человек считаются пропавшими без вести.