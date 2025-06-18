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Об этом сообщает Глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Под ограничения попали 60 судов, которые использовались для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии против Украины.

"Сильный шаг Австралии - 60 судов танкерного флота РФ под санкциями", - написал Ермак в своем сообщении.

Он подчеркнул, что это первый санкционный удар Австралии именно по флоту и одновременно "сразу максимально целевой и сильный".

По словам Ермака, ограничения предусматривают запрет для этих судов на вход в порты, лишение страховой защиты и обслуживания. Часть попавших под санкции танкеров была предложена санкционной группой при Офисе президента.

"Австралия сегодня приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины", - отметил Ермак.

Он также напомнил, что Австралия уже ввела более 1400 санкций, а новый пакет – это логическое продолжение политики давления на Кремль.

Кроме того, он отметил совместные действия с международными партнерами:

"Это решение - часть совместных действий с нашими партнерами: Канадой, Великобританией, ЕС. Вместе мы продолжаем лишать России ресурсов, которые она направляет на войну".

В завершение Ермак поблагодарил австралийское правительство за твердую позицию по поддержке Украины:



"Спасибо правительству Австралии за четкую позицию и неизменную поддержку Украины".

Напомним, Великобритания ввела новые санкции против РФ.