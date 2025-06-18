Австралия ввела санкции против 60 танкеров России, - Ермак
Новый масштабный санкционный пакет Австралии направлен против танкерного флота России
Об этом сообщает Глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.
Под ограничения попали 60 судов, которые использовались для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии против Украины.
"Сильный шаг Австралии - 60 судов танкерного флота РФ под санкциями", - написал Ермак в своем сообщении.
Он подчеркнул, что это первый санкционный удар Австралии именно по флоту и одновременно "сразу максимально целевой и сильный".
По словам Ермака, ограничения предусматривают запрет для этих судов на вход в порты, лишение страховой защиты и обслуживания. Часть попавших под санкции танкеров была предложена санкционной группой при Офисе президента.
"Австралия сегодня приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины", - отметил Ермак.
Он также напомнил, что Австралия уже ввела более 1400 санкций, а новый пакет – это логическое продолжение политики давления на Кремль.
Кроме того, он отметил совместные действия с международными партнерами:
"Это решение - часть совместных действий с нашими партнерами: Канадой, Великобританией, ЕС. Вместе мы продолжаем лишать России ресурсов, которые она направляет на войну".
В завершение Ермак поблагодарил австралийское правительство за твердую позицию по поддержке Украины:
"Спасибо правительству Австралии за четкую позицию и неизменную поддержку Украины".
Напомним, Великобритания ввела новые санкции против РФ.