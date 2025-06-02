12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
02 июня 2025, 12:51

Еще один нардеп покинул франкцию "Слуга народа"

02 июня 2025, 12:51
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Народная депутат Анна Колесник из фракции "Слуга народа" составляет депутатский мандат. Заявление Колесник уже рассмотрел Регламентный комитет ВРУ

Как передает RegioNews, об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Только что регламентный комитет ВР на своем заседании согласовал заявление на сложение полномочий слуги Анны Колесник", - говорится в сообщении.

В марте 2021 года Колесник стала фигуранткой скандала, когда в телефонной переписке во время внеочередного заседания Верховной Рады написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии депутат говорила, что имела в виду отдых за границей.

Напомним, в возрасте 48 лет скончался народный депутат из "Слуги народа".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика ВР Слуга народа Ирина Геращенко Анна Колесник
Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня
01 июня 2025, 15:13
Нардеп Халимон стал соучредителем волонтерского движения "Добробат"
20 мая 2025, 13:20
Нардеп Павел Халимон вернулся на должность заместителя главы фракции "Слуги народа" после закрытия резонансного дела
15 мая 2025, 10:56
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Закарпатье задержан мужчина, ограбивший АЗС
02 июня 2025, 15:31
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн
02 июня 2025, 15:05
Заместитель руководителя Полтавского троллейбусного депо попался на "откате"
02 июня 2025, 14:58
Подарили на день рождения: нетрезвый киевлянин гулял по городу с боеприпасами
02 июня 2025, 14:27
В Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь
02 июня 2025, 14:05
Утренний обстрел Сум: ранены две женщины, повреждены промышленные объекты и жилье
02 июня 2025, 13:50
В Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда
02 июня 2025, 13:32
Спецоперация СБУ в тылу РФ: все подробности от Малюка
02 июня 2025, 13:17
В Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водительницу Citroёn с поддельными документами
02 июня 2025, 13:04
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
02 июня 2025, 12:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »