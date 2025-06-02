Еще один нардеп покинул франкцию "Слуга народа"

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Народная депутат Анна Колесник из фракции "Слуга народа" составляет депутатский мандат. Заявление Колесник уже рассмотрел Регламентный комитет ВРУ

Как передает RegioNews, об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Только что регламентный комитет ВР на своем заседании согласовал заявление на сложение полномочий слуги Анны Колесник", - говорится в сообщении.

В марте 2021 года Колесник стала фигуранткой скандала, когда в телефонной переписке во время внеочередного заседания Верховной Рады написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии депутат говорила, что имела в виду отдых за границей.

Напомним, в возрасте 48 лет скончался народный депутат из "Слуги народа".