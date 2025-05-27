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27 мая 2025, 08:01

В Киеве новые главы районов: кого назначили на должности

27 мая 2025, 08:01
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил 8 новых глав районных государственных администраций Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на распоряжения, опубликованные на сайте Офиса Президента.

Кто и какие РГА возглавил:

  1. Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович.
  2. Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович.
  3. Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович.
  4. Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович.
  5. Днепровская РГА – Палладий Андрей Николаевич.
  6. Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна.
  7. Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович.
  8. Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.

В то же время на своих должностях остаются:

  • Оболонский район – Кирилл Фесик.
  • Печерский район – Наталья Кондрашова.

Как известно, Кабмин согласовал назначение новых глав районных администраций еще в апреле. О самом решении говорили еще с января этого года.

Напомним, в апреле столичный горсовет принял решение, которым разрешил Киевской городской государственной администрации в условиях военного положения решать неотложные проблемы города путем издания своих распоряжений.

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