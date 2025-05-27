В Киеве новые главы районов: кого назначили на должности

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на распоряжения, опубликованные на сайте Офиса Президента.

Кто и какие РГА возглавил:

Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович. Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович. Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович. Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович. Днепровская РГА – Палладий Андрей Николаевич. Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна. Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович. Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.

В то же время на своих должностях остаются:

Оболонский район – Кирилл Фесик.

Печерский район – Наталья Кондрашова.

Как известно, Кабмин согласовал назначение новых глав районных администраций еще в апреле. О самом решении говорили еще с января этого года.

Напомним, в апреле столичный горсовет принял решение, которым разрешил Киевской городской государственной администрации в условиях военного положения решать неотложные проблемы города путем издания своих распоряжений.

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