В Киеве новые главы районов: кого назначили на должности
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 8 новых глав районных государственных администраций Киева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на распоряжения, опубликованные на сайте Офиса Президента.
Кто и какие РГА возглавил:
- Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович.
- Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович.
- Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович.
- Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович.
- Днепровская РГА – Палладий Андрей Николаевич.
- Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна.
- Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович.
- Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.
В то же время на своих должностях остаются:
- Оболонский район – Кирилл Фесик.
- Печерский район – Наталья Кондрашова.
Как известно, Кабмин согласовал назначение новых глав районных администраций еще в апреле. О самом решении говорили еще с января этого года.
Напомним, в апреле столичный горсовет принял решение, которым разрешил Киевской городской государственной администрации в условиях военного положения решать неотложные проблемы города путем издания своих распоряжений.
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