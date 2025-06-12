Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью POLITICO Europe, передает RegioNews.

Глава страны очертил свое видение роли США и Дональда Трампа в прекращении войны с Россией.

Трамп может остановить войну, но...

По мнению Зеленского, именно у Трампа сосредоточены рычаги влияния, которые могут остановить агрессию Кремля.

"Все в его руках... Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. От него зависит быстрота принятия решений".

Президент Украины подчеркнул, что Путин реагирует только на силу, а сейчас она на стороне Америки. Поэтому позиция США и лично Трампа определяющая.

"Путин не понимает ничего, кроме силы, а у Америки эта сила есть".

Однако Зеленский подверг сомнению искренность намерений России, которая, по его словам, предоставляет Трампу искаженную информацию.

"Россия просто лжет Трампу".

Изменился ли Трамп?

Президент США ранее не проявлял решительности в давлении на Путина. В то же время, как напомнил Зеленский, между ними произошел неприятный спор в феврале этого года, вылившийся в скандал в Овальном кабинете.

"Я не думаю, что это нас сблизило. Но это было в прошлом. И сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете прошла успешно для обеих стран".

Зеленский признал, что после апрельской встречи в Ватикане между Украиной и США возобновился конструктивный диалог.

Позиция Кремля и важность поддержки Запада

Хотя Россия достигла определенных успехов на фронте, Зеленский настаивает: Москва не выполнила свои задачи, ее экономика страдает, а ресурс исчерпывается. В то же время, Запад должен оставаться единственным в поддержке Украины.

"Россия может выиграть только в том случае, если западные партнеры откажутся от Украины".

По словам Зеленского, уход Америки стал бы "идеальным сценарием" для Путина.

О сомнениях, силе духа и ответственности

В завершение интервью Зеленский признался, что, как и у каждого человека, есть моменты сомнений.

"У меня не меньше сомнений, чем у кого-либо еще в Украине. Но разница в том, что я президент. Поэтому до конца войны я никогда не покажу ни минуты слабости. И я никогда ни с кем не поделюсь своими темными днями".

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