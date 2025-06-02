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02 июня 2025, 13:17

Спецоперация СБУ в тылу РФ: все подробности от Малюка

02 июня 2025, 13:17
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в глубоком тылу России, где дислоцируется стратегическая авиация врага

Об этом сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, передает RegioNews.

В ходе операции, получившей кодовое название "Паутина", был уничтожен 41 самолет, среди которых важные стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Стоимость пораженной авиации эксперты оценивают более чем в 7 миллиардов долларов США.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую поставил перед нами Президент Украины Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности", - отметил Малюк.

Операция проходила одновременно на четырех ключевых аэродромах РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря тщательной подготовке и использованию инновационных технологий, включая FPV-дроны, был достигнут сокрушительный результат — поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных базах врага.

По словам Василия Малюка, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Сначала СБУ переправила в россия fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

"Это был не просто удар по вражеской авиации, а мощная оплеуха по могуществу и террористической сущности россии", — подчеркнул глава СБУ.

Он поблагодарил всех участвовавших в спецоперации сотрудников СБУ и пообещал, что удары по вражеским военным объектам будут продолжаться до тех пор, пока РФ не прекратит ракетные и беспилотные обстрелы мирных украинских городов.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой на ряде российских аэродромов пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики. Сообщалось о поражении более 40 самолетов.

Впоследствии СБУ обнародовала подробности спецоперации.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой на ряде российских аэродромов пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики. Сообщалось о поражении более 40 самолетов.

Впоследствии СБУ обнародовала подробности спецоперации.

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