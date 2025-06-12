РФ потеряла на войне против Украины уже более миллиона военных
Стали известны потери россиян по состоянию на 12 июня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1000340 (+1140) человек,
- танков ‒ 10933 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 29063 (+47) ед,
- РСЗО – 1413 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1184 (+1) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40435 (+138),
- крылатые ракеты ‒ 3337 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51715 (+136) ед,
- специальная техника – 3914 (+0).
Напомним, за неделю ВСУ ликвидировали более 7,5 тысячи россиян.
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